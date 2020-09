Algemene verzamelbeurs op 19 september in Ottoland

OTTOLAND • Zaterdag 19 september van 10.00 tot 14.30 uur wordt er weer een algemene verzamelbeurs gehouden in het dorpshuis aan het Stadhoudersplein 8 te Ottoland.

Het dorpshuis wordt ‘verlengd’ met twee tenten zodat er toch een prima aantal standhouders kan staan. De standhouders hebben een keur aan objecten zoals postzegels, stuiverboeken, eerste dag enveloppen, (euro) en gulden munten, biljetten, opbergsystemen, miniatuur auto’s en ga zo maar door. Veel standhouders taxeren uw objecten ook en kopen of ruilen die in. Entree is gratis.

Uiteraard is er weer de gezellige verloting, de koffie en lunch via de catering van het dorpshuis. Helaas is de winkel van de Ziekendienst in Ottoland deze dag niet open. Wie spullen wil inleveren voor deze stichting, kan dit bij de ingang van de beurs doen.

Er is een looproute gemaakt en de standhouders staan ruim uit elkaar. Wordt het te druk, dan graag even wachten bij de ingang.

De volgende beurs wordt gehouden op zaterdag 31 oktober.