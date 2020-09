Burgemeester en kinderen openen Souburghse molen

ALBLASSERDAM • Met vereende krachten hebben burgemeester Jaap Paans, de molenaar en Emma en Laurens van de Joannes Beukelmanschool vrijdagochtend de gerestaureerde Souburghse molen geopend.

Met het losgooien van de vang en het in beweging zetten van de wieken daarna werd de molen na 75 jaar weer in gebruik genomen. Aan de restauratiewerkzaamheden ging een lange tijd van overleg vooraf, maar het eindresultaat is prachtig. Eigenlijk hadden de wieken vrijdagochtend nog even moeten draaien, maar omdat er geen wind stond, ging dat niet door.

Educatief centrum

De molen gaat door de SIMAV gebruikt worden als educatief centrum. Kinderen van de basisscholen in Alblasserdam kunnen de molen bezoeken. Ook voor toeristen zal de Souburghse molen geopend zijn. “Maar dan wel kleinschalig, want er is hier geen ruimte voor touringcarbussen”, vertelde voorzitter Teus van Gelder van de SIMAV tijdens de opening.

Een eigen toegangsweg naar de molen maakt een bezoek overigens wel een stuk gemakkelijker. De Souburghse molen wordt immers een molen met meerdere bezoekdagen.

De opening zou eigenlijk gedaan worden door wethouder Arjan Kraijo, maar omdat een van zijn kinderen met griep thuis is, kon hij de deur niet uit. De honneurs werden vrijdag waargenomen door burgemeester Paans.