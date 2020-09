WIJIJ en H!VE rollen gezamenlijk nieuwe aanpak uit in Nederland

REGIO • WIJIJ en H!VE, twee vernieuwende, regionaal geïnitieerde organisaties op de arbeidsmarkt, gaan nauw samenwerken en stellen hun platform vanaf dit najaar ook beschikbaar voor alle andere regio’s in Nederland. Dit om de toenemende werkloosheid het hoofd te bieden.

WIJIJ, reeds actief in onder meer Molenlanden en Vijfheerenlanden, koppelt mensen en banen op basis van talent, drijfveren en persoonlijkheid. H!VE is een methodiek waarin mensen zich continu ontwikkelen op basis van de ‘21e eeuwse vaardigheden’. Vanuit verschillende gemeenten is al interesse getoond in WIJIJ-H!VE.

WIJIJ en H!VE laten zich niet leiden door de traditionele kijk op de arbeidsmarkt en kijken naar de mens achter een CV. Beide organisaties zijn gericht op de inzet van weerbare en wendbare mensen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Ze zijn daarbij in de afgelopen twee jaar zeer succesvol geweest. Samen bieden WIJIJ en H!VE een aanpak waarin het matchen van kandidaten en banen en een ontwikkelingstraject zijn geïntegreerd.

Geslaagde projecten

Zowel WIJIJ (spreek uit: wij-jij) als H!VE komt voort uit het DWSRA-project (Dienstverlening Werkzoekenden en Samenwerking Regie Arbeidsmarkt) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de evaluatie zijn ze als geslaagd voorbeeld van een succesvolle aanpak op de arbeidsmarkt genoemd. Inmiddels zijn alle twee ook levensvatbaar gebleken.

Van worstenmaker naar monteur

WIJIJ.nl is bijna anderhalf jaar operationeel en heeft inmiddels tientallen mensen geholpen bij het vinden van een (andere) baan. Een belangrijk onderscheid met bestaande initiatieven op de markt is dat WIJIJ verder kijkt dan de werkervaring en het CV. Juist de talenten, drijfveren en motivatie zijn belangrijk. ‘En dan blijkt dat je veel meer kunt, dan je eigenlijk dacht’, verwoordt WIJIJ-projectleider Marjan Lancée de reactie van veel kandidaten.

Het project is ontstaan uit de mismatch op de arbeidsmarkt in de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem. Waar zowel vacatures als werkzoekenden waren, maar zij elkaar niet konden vinden. Inmiddels is WIJIJ doorontwikkeld tot een coöperatie (geen winstoogmerk) waarin werkgevers en werknemers nauw samenwerken. Het digitale platform waar de kandidaten hun profiel en presentatie aanmaken, kent ook een aantal persoonlijkheidstesten die de mensen waardevolle inzichten over zichzelf geven. Veel mensen die vastzitten in een ‘profiel’, zien en krijgen hierdoor opeens nieuwe kansen. Zoals de worstenmaker die na 25 jaar alsnog kiest voor de overstap naar monteur. Inmiddels hebben tientallen mensen via WIJIJ een (andere) baan gevonden. Meer informatie op www.WIJIJ.nl.

Eigenzinnig

H!VE is een nieuw, snel groeiend en eigenzinnig concept voor werkend en niet-werkend Nederland om ‘bij te zijn en blijven in een snel veranderende wereld’. Door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van automatisering en robotisering, is H!VE in 2017 opgericht.

In korte tijd heeft H!VE laten zien hoe je mensen in de ‘leer- en ontwikkelstand’ kunt brengen. Dit gebeurt met een bruisende H!VE’Community (on- en offline), professionele trainers/coaches, een Netflix-achtige online omgeving en fysieke H!VE’Experiences (beleving). Hiermee creëert H!VE een compleet pakket om de 21e -eeuwse vaardigheden te integreren in werk en leven. De focus op fun, beleving en samendoen, slaat aan. Dit betekent in de praktijk dat mensen zelfredzaam, zelfbewust en duurzaam inzetbaar worden in een steeds veranderende, digitale maatschappij. De methodiek van H!VE is wetenschappelijk gevalideerd door Tilburg University. Dit aan de hand van een pilot met Google (in de logistieke sector). Meer informatie over H!VE op www.hive.nl.