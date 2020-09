Merwekring draagt bij aan kledingactie ‘Dress for Success’

REGIO • Soroptimistenclub Merwekring heeft ondanks de coronacrisis kleding kunnen doneren aan Dress for Success.

Dress for Success is een jaarlijks terugkerende goede doelen actie van de Soroptimistenclub Merwekring. Bedoeld om mensen die een baan zoeken en gaan solliciteren goede daarbij passende kleding te geven. Deze actie is vindt normaal plaats rond de Vintage Modeshow en -Verkoop.

Dit jaar was er door Covid-19 geen show- en verkoopactie van vintage kleding. Afgelopen zomer kreeg de Soroptomistenclub het verzoek van Dress for Success of er toch kleding beschikbaar kon worden gesteld. Natuurlijk is daar medewerking aan gegeven. Een aantal leden van de club heeft geschikte kleding uitgezocht uit de hoeveelheid reeds ingeleverde kleding. Daar was de kleding zeer welkom en werd met veel enthousiasme ontvangen. Tegelijkertijd is er ook kleding gedoneerd aan de Kledingbank, die is gerelateerd aan de Voedselbank Gorinchem.

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden helpt aan de juiste kleding en een optimale indruk bij het solliciteren. Ook het geven van advies hoort maakt deel uit van het totaalconcept. De Soroptimistclub Merwekring draagt daar graag een steentje aan bij.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub van vakvrouwen, een lokale afvaardiging van de Unie voor Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. De ruim 3.400 leden hiervan zijn verdeeld over 101 clubs. Wereldwijd zijn er 90.000 vrouwen in 124 landen Soroptimist. Zij zetten zich wereldwijd in voor positieverbetering van vrouwen en kinderen.