Vier deelnemers aan Open tuinendag op 19 september

REGIO • Vier tuineigenaren uit de regio stellen hun najaarstuin op zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 17.00 uur open.

Vanzelfsprekend houdt iedereen zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM, waarbij de afstandsmaatregel van 1,5 meter en het aantal bezoekers per tuin in de gaten gehouden wordt.

Onderstaande tuinen kunnen bezocht worden.

Voordijk 37 in Schelluinen

Deze tuin van 3300 m2 omvat een aantal (rozen) borders op kleur, een prairietuin,moestuin, glazen kas, fruitkooi, natuurlijke vijver en een hoek voor compostverwerking. Veel om van te genieten.

Nolweg 5 in Schelluinen

In de nazomer is er nog veel te zien in de ‘bostuin’. Herfstbloeiers, grassen en het uitzicht over de weilanden. Verspreid in de tuin zijn er zitjes. Ook zijn er varkentjes te bewonderen. In de tuin zijn hier en daar bijzondere ‘helpers’ te zien. Wie er bij het rondwandelen minimaal 15 heeft gezien waaronder in ieder geval de allerkleinste, ontvangt een kleine attentie.

Dorpsstraat 28 in Streefkerk

De tuin grenst aan de rivier de Lek. Het eerste gedeelte bestaat uit kleurrijke borders vaste planten en grassen. De tuin gaat over in een oosters gedeelte met beekje en prieel. Via de boomgaard met diverse fruitbomen komt men bij het gezellige terras met uitzicht op diverse eiland borders, beplant met onder andere rozen, hortensia’s en grassen. Door de hele tuin staan diverse beelden. Men kan ook huis gemaakte jam, sap en stekken kopen. De opbrengst is voor de stichting Save the Children.

Achterland 32 in Groot-Ammers

Aan het einde van het pad van aannemer De Zeeuw staat de verbouwde boerderij met een tuin van circa 6000 m2. De tuin heeft een stukje bos, een grote waterpartij, moestuin met kas, fruitbomen en verschillende borders verspreid over de tuin met prachtig uitzicht over het weidegebied. Er zijn diverse zitjes waarvandaan men kan genieten van loslopende kippen en eenden en met een beetje geluk treft men de ooievaars thuis aan op hun nest.