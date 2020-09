‘Start zorgappartementen Groene Wei start in voorjaar 2021’

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden verwacht dat de bouw van de zorgappartementen in het project De Groene Wei in Giessenburg in het tweede kwartaal van 2021 zal beginnen.

Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de raad van Molenlanden. Woningcorporatie KleurrijkWonen heeft eind juli overeenkomsten gesloten met zorgpartijen De Lange Wei en Syndion, die in dit project optrekt met vier ouderparen, die het initiatief genomen hebben voor de bouw. De partijen hebben het plan om gezamenlijk het zorgappartementencomplex in project De Groene Wei in Giessenburg te ontwikkelen.

Tegenwoordig moeten wonen en zorg gescheiden worden. KleurrijkWonen neemt de rol op zich van de sociale huisvester en de zorgpartijen zijn de vaste zorgaanbieders voor de bewoners. Nu gaan KleurrijkWonen en de ontwikkelende bouwer BM van Houwelingen in gesprek over het ontwerp en de prijs. Het plan voor 36 appartementen wordt verder uitgewerkt.

De gemeente Molenlanden hoop dat KleurrijkWonen en BM van Houwelingen nog dit najaar tot een akkoord komen. In het vierde kwartaal kunnen alle partijen dan verder met de volgende fase: de koop van de grond en het aannemingscontract met de bouwer BM van Houwelingen, en de huur en samenwerkingsovereenkomsten met de zorginstellingen. Als alle gesprekken en vergunningstrajecten voorspoedig verlopen, kan de bouw in het tweede kwartaal van 2021 starten.

Dan zal de bouw van het zorgappartementencomplex en de bouw van de reguliere woningen aldaar in één bouwstroom volgen.