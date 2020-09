Stijgende lijn in aantal coronabesmettingen gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • In de afgelopen week zijn in de gemeente Vijfheerenlanden 35 nieuwe coronabesmettingen bekend geworden.

Burgemeester Sjors Fröhlich meldt op Twitter dat het weer de verkeerde kant op gaat in zijn gemeente, nu het aantal besmettingen is gestegen.

In de GGD regio Utrecht werden 111 nieuwe besmettingen geteld, is in het Twitterbericht van Fröhlich te lezen.