Galerie de Burgpoort: nieuw podium zeven Alblasserwaardse kunstenaars

GORINCHEM • Zeven kunstenaars uit Schelluinen, Arkel en Gorinchem openen zondag 13 september hun eigen (verkoop)podium in Gorinchem. Dan gaat Galerie de Burgpoort officieel van start.

Er wordt op het moment van het interview nog volop geklust in het sfeervolle pand in één van de straten in het historische centrum van Gorinchem. Alles wordt uit de kast getrokken om zondag de boel rond te hebben; via de telefoon wordt overlegd over een kast die te groot is om in een bestelbus vervoerd te worden.

"We werken er allemaal keihard aan", vertelt Patrick de Wit uit Arkel, één van de zeven kunstenaars. Het tekent meteen al de inzet waarmee hij en Truus Beumken, Barbara van Ruijven (beiden uit Schelluinen, Margreet Alting, Dieuwertje Stevens, Gerard Broekman en Esther Koedam (allen uit Gorinchem) Galerie de Burgpoort tot een succes willen maken.

Keramiek

Aanleiding voor de nieuwe galerie was het feit dat Truus en Margreet in mei op straat kwamen te staan. "Wij mochten onze keramiek tentoonstellen in Atelier 2vier8 in de Kruisstraat, maar die ging dicht. Samen met Barbara, met wie we samen bij Jeanette Klein uit Nieuwpoort op les zaten, zijn we op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Uiteindelijk kwam Burgstraat 13 op ons pad. Een prachtige plek, waar veel mensen die door de binnenstad lopen langskomen."

Het zevental kunstenaars vormt een divers gezelschap, alleen al qua leeftijd: die loopt uiteen van 27 tot 77 jaar. In Galerie de Burgpoort is daarnaast straks een grote verscheidenheid aan kunst te zien: naast keramiek ook schilderijen, tekeningen, houten sculpturen en sieraden, grafisch design en wellicht ook foto's.

Huur

Het is één van de voordelen van het feit dat Truus, Barbara en Margreet nog vier kunstenaars bij hun initiatief wisten te betrekken. Barbara: "We kunnen daarnaast de huur delen en zorgen dat we veel meer open zijn." Margreet vult haar aan: "Én het is heerlijk om met elkaar over kunst te praten, elkaar te motiveren en te inspireren."

Zeker zo belangrijk: voor jonge kunstenaars als Patrick en Dieuwertje is het niet makkelijk om een podium te vinden. "Je kunt wel terecht bij een galerie, maar daar betaal je forse bedragen en als er iets van je verkocht wordt, wordt een deel van de opbrengst ingehouden. Daarom zijn we heel blij dat we hieraan deel kunnen nemen."

Culturele Zondagen

De 'kunstwinkel' is vrijwel de gehele week open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op Culturele Zondagen, van 13.00 tot 17.00 uur.

Bij de officiële opening op 13 september zijn belangstellenden welkom. In de tuin achter de galerie kunnen 28 gasten terecht, die gedoseerd binnen mogen rondkijken. "Iedereen is welkom; als het druk is, moet je misschien even wachten."