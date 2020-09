Start wekelijkse Cultuurworkshops op CBS Molenwaard

REGIO • Muziek- en Cultuurcentrum Forte heeft, in opdracht van drie scholen in Nieuwpoort en Groot-Ammers, een groot project met cultuurworkshops mogen ontwikkelen.

Op alle drie de scholen zijn, al in de eerste schoolweek, twee workshop-disciplines van start gegaan. Elke donderdag krijgen alle kinderen gedurende één uur les in Drama, Muziek, Schaken, Beeldende kunst, Mediawijsheid of Techniek.

Via een ingenieus rooster krijgen alle klassen van CBS Eben Haëzer, CBS Rehoboth (Groot-Ammers) en CBS Eben Haëzer (Nieuwpoort) gedurende zes weken les in één discipline, waarna gewisseld wordt naar de volgende.

Een heel jaar professionele cultuureducatie dus binnen drie scholen. En ook voor de leerkrachten is er een voordeel: deze workshops zijn namelijk bekostigd door de inzet van zogenaamde Werkdrukgelden. De leerkracht heeft dus ruimte om gedurende de cultuurlessen andere werkzaamheden te verrichten.