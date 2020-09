‘Dijkversterking opent mogelijkheden alternatieve route Voorstraat Groot-Ammers’

• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers. (Foto: Rick den Besten )

GROOT-AMMERS • De geplande verzwaring van delen van de Lekdijk biedt mogelijkheden voor de aanleg van een nieuwe randweg bij Groot-Ammers, die een alternatieve route zou kunnen worden voor de Voorstraat.

Dat stelt de gemeente Molenlanden in een raadsinformatiebrief over de dijkversterking. De gemeente wil graag in overleg met Waterschap Rivierenland om plannen voor de dijkversterking en de nieuwe randweg te koppelen.

De aanleg van een randweg is een langgekoesterde wens van de gemeente Molenlanden, om op die manier de verkeersdrukte op de dijk te verminderen. De gemeente doet op dit moment onderzoek naar diverse varianten. De Voorstraat en Sluis zijn relatief smalle dijkwegen die veel gebruikt worden door doorgaand verkeer.

Eind volgend jaar moet er een globaal ontwerp voor de dijkversterkingsoperatie liggen. Daarin wordt dan ook meer duidelijk over de gevolgen voor omwonenden. De daadwerkelijke versterking van de rivierdijken vindt volgens de planning plaats in de jaren tussen 2024 en 2026.

Eerst worden overigens de stukken dijk aangepakt die het hardst toe zijn aan versteviging. Daaronder valt de dijk tussen Streefkerk en Everdingen niet. Dit gedeelte zal waarschijnlijk pas later aan de beurt zijn.

Bewoners en bedrijven aan de Lekdijk en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en de voorbereidingen, meldde Waterschap Rivierenland eerder al. Er zijn diverse informatiebrieven verzonden over de dijkversterking.

Het waterschap heeft een zogenaamde message house opgesteld, een communicatietool om straks het gebied mee in te gaan. De participatie bestaat in eerste instantie uit informeren en raadplegen van inwoners en bedrijven. Per projectfase zal er een andere vorm van participatie zijn, meldt de gemeente Molenlanden.