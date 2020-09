Gedichtenwandeling 'Dichter bij de polder'

REGIO • Lionsclub Alblasserwaard organiseert op zaterdag 26 september een gedichtenwandeling langs vier gedichten in de Alblasserwaard.

De wandeling is ongeveer 10 kilometer lang. Deelnemers maken op een andere manier kennis met mooie en bijzondere plekken. Van 09.00 tot 12.00 uur zal er op vier verschillende plaatsen in de omgeving uitleg gegeven worden over hoe het betreffende gedicht tot stand is gekomen. De dichters Marieke van Leeuwen, Jana Beranova, Anneke Brassinga en Ester Naomi Perquin verrassen de deelnemers met hun poëtische kijk om de omgeving. Startpunt is bij Antilope Outdoor in het centrum van Alblasserdam.

Voor meer informatie en aanmelding: www.wandelcentrum.com/gedichtenwandeling. De wandeling wordt mogelijk gemaakt door Antilope Outdoor uit Alblasserdam en Lionsclub Alblasserwaard Souburgh.