Huurwoningen Tablis Wonen in Oud-Alblas klaar in januari 2021

OUD-ALBLAS • De nieuwe huurwoningen van Tablis Wonen in Oud-Alblas worden in januari 2021 opgeleverd.

In november start de aannemer met het aanbrengen van de funderingen voor de woningen. De nieuwbouwwoningen worden in de fabriek gemonteerd. De planning is dat de huizen, die op de plek komen waar oude woningen gesloopt zijn, vanaf week 50 in Oud-Alblas worden geplaatst. Dit duurt ongeveer drie weken. De verwachting is dat de woningen medio januari 2021 opgeleverd worden.

'De bewoners die in de gesloopte woningen woonden, kunnen als zij dit willen terugkeren naar een van de nieuwbouwwoningen', laat de woningcorporatie weten. Hierover heeft Tablis Wonen contact met de bewoners. 'De woningen die overblijven worden geadverteerd via woongaard.com en worden passend toegewezen.'

Deze twaalf nieuwbouwwoningen zijn overigens de eerste nul-op-de-meter-woningen van Tablis Wonen in Molenlanden.