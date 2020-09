Iets sterkere stijging corona-besmettingen in afgelopen week

REGIO • Het aantal besmettingen met het coronavirus is in de afgelopen week iets harder toegenomen dan in de weken ervoor. Dat valt op te maken uit de cijfers die de GGD op maandag 7 september heeft gepubliceerd.

In Molenlanden werden vijf nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Een week ervoor kwamen er drie nieuwe bij. Het totaal aantal besmettingen met corona staat in Molenlanden op 133.

In Alblasserdam zijn in de periode van 28 augustus tot en met 3 september vijf nieuwe besmettingen geconstateerd. Het totaal staat hier nu op 58. In de week ervoor werd er slechts één nieuwe besmetting vastgesteld. In Papendrecht zijn er in dezelfde periode twee bijgekomen. Dat is evenveel als in de week ervoor. Het totaal staat hier op 103.

Ook in andere omliggende dorpen Sliedrecht (+2), Dordrecht (+41), Gorinchem (+11) en Hardinxveld-Giessendam (+3) is sprake van iets sterker stijgende cijfers.

Verwarring

In Alblasserdam was maandag overigens even verwarring over een tweet van burgemeester Jaap Paans, waarin hij sprak over 8 nieuwe coronabesmettingen. De cijfers van de GGD gaven 5 nieuwe besmettingen aan. Het verschil zat in de periode waarover Paans schreef. Hij had cijfers ingezien tot en met zondag 6 september, terwijl de gepubliceerde cijfers van de GGD gingen tot donderdag 3 september. Conclusie: in drie dagen tijd zijn er drie extra besmettingen met Covid-19 bijgekomen in Alblasserdam.