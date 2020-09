Op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Dit najaar start AB Midden Nederland met maandelijkse banenmarkten om werkzoekenden aan een nieuwe baan te helpen! Kom jij ook?

Vanaf donderdag 24 september staan onze recruiters Laurens van den Berg en Rogier Schipaanboord klaar om werkzoekenden welkom te heten op de maandelijkse banenmarkt. Vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur gaan zij het gesprek aan met gemotiveerde werkzoekenden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Of je nu een oude rot in het vak bent, of nog meer zoekend naar wat voor soort werk bij je past, zij bespreken graag de mogelijkheden met jou!

Interessante vacatures

AB Midden Nederland heeft veel leuke en interessante vacatures openstaan bij mooie opdrachtgevers in de bouw, infra, techniek, de logistiek, transport of de productie, het groen en natuurlijk ook de sector waar de roots van onze organisatie liggen; in de agrarische sector.

Wij vinden het leuk om op een ontspannen manier met jou het gesprek aan te gaan over jouw interesses. Vaak zien we dat door met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, te praten over de mogelijkheden en ambities er mooie ideeën ontstaan waardoor er een optimale match gemaakt kan worden.

Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging in de bouw, infra, techniek, de logistiek, transport, de productie, het groen, of in de agrarische sector? Kom dan naar onze banenmarkt op donderdag 24 september a.s. in Sliedrecht.

BBL-opleiding volgen via AB Midden Nederland

Daarnaast bieden wij volop kansen voor jongeren die graag werk willen combineren met een BBL-opleiding. Zit jij in je examenjaar, kom dan alvast kennismaken om, samen met je ouders, de mogelijkheden te bespreken.

Heb je al eens een CV gemaakt?

Dan mag je deze meenemen, maar dat is natuurlijk niet verplicht. We zijn vooral benieuwd naar jouw interesses en kijken graag naar de mogelijkheden. Ook nodigen we scholieren, starters op de arbeidsmarkt en zzp-ers van harte uit om te komen.

Vooraf aanmelding is niet nodig, mocht je toch een moment willen reserveren, dan kun je contact opnemen met Laurens, 06 – 12 65 78 14.

Vier banenmarkten

Totaal zullen er dit jaar 4 banenmarkten georganiseerd worden, iedere 4e donderdag van de maand. Ben je de 24ste verhinderd, geen probleem. Op 22 oktober, 26 november en 17 december (3e donderdag i.v.m. Kerst) zijn wij ook aanwezig.

We hopen je graag te ontmoeten. De koffie staat klaar aan Stationspark 725 in Sliedrecht.