Regiokoor Musica Pro Deo gaat weer zingen

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk start vanaf dinsdag 29 september met het repeteren van het muziekstuk; het Passie- en Paas Oratorium ‘Tot Leven Geroepen’.

Na een half jaar van stilte wil het koor graag zangers uitnodigen die hard aan zingen toe zijn. Uiteraard worden de coronaregels in acht genomen, daarom is opgave om als projectlid mee te zingen verplicht. Belangstellenden kunnen een paar keer proef meezingen, geheel vrijblijvend. Graag wel aanmelden in verband met de coronamaatregelen.

Voor dit stuk worden vooral mannen (tenoren en bassen) gezocht voor een goede verdeling van de stempartijen. Sopranen en alten zijn uiteraard ook welkom. Er wordt hiervoor een financiële vergoeding gevraagd. Het is in eerste instantie de bedoeling dat dit stuk in maart 2021 zonder publiek uitgevoerd wordt en online uitgezonden wordt. Als de regels veranderen wordt de uitvoering mogelijk met publiek gedaan.

Het Passie- Pasen oratorium ‘Tot Leven geroepen’ is geschreven door Henriëtte Maaijen en gecomponeerd door André van Vliet. Het geheel is gebaseerd op het Johannesevangelie. Voor opgave om mee te zingen en meer informatie email naar musicaprodeo@outlook.com. Voor meer informatie: www.musicaprodeo.nl.