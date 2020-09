Uitbreiding en vernieuwing team hospice De Cirkel

REGIO • Het team van hospice De Cirkel is uitgebreid en vernieuwd.

In juli is Saskia Kok als coördinator in dienst getreden van het hospice voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en per 1 september is Christ’l Kleijn in dezelfde functie aangesteld. Op genoemde datum is ook Angelique de Wit gestart als manager/coördinator. Zij fungeert circa vijftig procent van haar tijd als coördinator van het hospice voor de Alblasserwaard in Papendrecht en de andere vijftig procent is zij manager van beide vestigingen. Coördinator Iris van Putten stapt over van de vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht naar Papendrecht en zo staat er op beide plekken een sterk team onder leiding van Angelique de Wit.

Met deze uitbreiding en vernieuwing is hospice De Cirkel klaar voor de toekomst waarin het vanuit twee locaties aan tien bewoners die niet lang meer te leven hebben een comfortabel tweede thuis kan bieden. Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard opent in november zijn deuren en hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard bestaat begin 2021 tien jaar. Het bestuur en de stichting vrienden hospice De Cirkel zijn trots op en dankbaar voor deze mijlpalen die mede te danken zijn aan de inzet van heel veel vrijwilligers en de steun van enorm veel sponsoren. Zonder hen heeft een hospice geen bestaansrecht.

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo’n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. In november opent een tweede hospice De Cirkel in Papendrecht dat zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard.