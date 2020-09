Ameide biedt op Monumentendag een rondje rondom het Raadhuis

AMEIDE • Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september biedt de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven de gelegenheid om een ‘rondje te doen’ om het Raadhuis.

In het voorjaar van 2020 is de wapensteen op de voorgevel van het Stadhuis/Raadhuis voorzien van de (heraldisch) juiste kleuren. Ook de stadswapens van Ameyde op het bordes zijn van kleuren voorzien. Daarnaast staan er op de Dam en de Voorstraat talloze Rijks- en Gemeentemonumenten. Onder begeleiding van vrijwilligers van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven zal tussen 10.00 en 16.00 uur eenmaal per half uur een rondje van ongeveer 20 minuten rondom met Raadhuis gelopen worden met maximaal zes gasten. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over de monumenten, Ameide en de omgeving van het Raadhuis.

Het Raadhuis en de overige monumenten zullen helaas gesloten blijven voor bezoekers vanwege de coronamaatregelen.