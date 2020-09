Jannie van Dijk ‘Vrijwilliger van het jaar’ bij De Alver

GIESSENBURG • Bij HSV De Alver was de verrassing groot. Op woensdagavond 2 september stonden er twee mensen van Sportvisserij Zuid West Nederland voor de deur bij Jannie van Dijk.

Wat bleek? Jannie is uitgekozen als Vrijwilliger van het jaar bij HSV De Alver, voor het vele werk wat ze doet voor de vereniging. Afgelopen voorjaar kon de een aanvraag indienen en iemand voordragen.

Voorzitter Schreuders van de regio Zuidwest Nederland heeft de oorkonde persoonlijk thuis uitgereikt, vergezeld van een prachtige bos bloemen. Normaal gebeurt dit op de ledenvergadering maar in verband met corona is dit nu verplaatst naar thuis.

“Een hele eer en best om trots op te zijn”, reageert Jannie. Al sinds 2006 is Jannie secretaris, zij doet zoveel werk bij de hengelsport, maar daarnaast is ze ook altijd bezig met het milieu.