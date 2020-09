Hoogstamfruit De Batsburgh krijgt nuttige bestemming

LEXMOND • Enthousiaste vrijwilligers van stichting De Batsburgh (i.o.) plukken deze maand appels en peren van de hoogstamfruitbomen in de prachtige boomgaard van de gelijknamige historische boerderij aan het Lakerveld in Lexmond. De stichting wordt dinsdag officieel opgericht op het Meerkerkse kantoor van De Notarissen.

De stichting wil de belangstelling, waardering en beleving van de geschiedenis van de streek bevorderen. Daarnaast is het doel om mensen te verbinden met elkaar door middel van activiteiten en evenementen. Het project 'Van pluk tot pak; hoe fruit verbindt in de strijd tegen voedselverspilling' is het eerste project van de stichting.

Het project is voortgekomen uit een buurtinitiatief van De Batsburgh-bewoonster Gerti de Koeijer en is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden. Maar ook andere ondernemers hielpen bij de start, zoals het kantoor van de Notarissen en kringloopwinkel Zederik.



Markante boerderij

Gerti de Koeijer verhuisde anderhalf jaar geleden van Zeeland naar de markante boerderij op het Lakerveld. "Het ademt hier één en al historie", zegt ze. "Boerderij De Batsburgh is gebouwd omstreeks 1700. Dat weten we door de tegeltableaus die nog aanwezig zijn. Maar de gewelfde kelder doet vermoeden dat hier misschien al vanaf de Late Middeleeuwen een boerderij heeft gestaan."

Bij de boerderij hoort een boomgaard met 46 hoogstamfruitbomen, vooral perenbomen."Ik verwonder me al jaren dat veel appels en peren van deze bomen op de grond vallen en nodeloos weg liggen te rotten. 'Dat zal mij niet gebeuren', dacht ik. In het begin had ik nog het idee dat ik het plukken van die 46 bomen in m'n eentje aankon. Maar ik zag al snel het onmogelijke van die missie in." Ze besefte dat ze veel meer hulp nodig had. Zo is uiteindelijk het buurtinitiatief ontstaan. "In overleg met de wijkambassadeur is besloten dat we het fruit zelf gaan persen.

Subsidie gemeente

De gemeente Vijfheerenlanden heeft het mogelijk gemaakt dat alles aangeschaft kon worden voor het plukken en het verwerken van het fruit. Zoals de persinstallatie en de machine om het sap te pasteuriseren. En tevens konden van het subsidiebedrag belangrijke hulpmiddelen zoals ladders en schorten worden aangeschaft." Er zijn diverse vrijwilligers die komen helpen bij het plukken. "We hebben ook hulp gekregen van een klas uit Lexmond en van deelnemers van een bedrijfsuitje. Hierdoor was het mogelijk om ook op andere plekken te plukken."

Een groot deel van de appels en peren gaat wekelijks naar de Voedselbank in Vianen. "Daarnaast verwachten we dat er nog zo'n 5000 kilo aan appels en peren overblijft, die we gaan verwerken, goed voor 3500 liter heerlijk sap." Het sap wordt gebotteld in drie-liter kartonnen pakken. "We gaan nu hard aan de slag om afzetmarkten te vinden. Er liggen al verschillende plannen."