Giessenhal en accommodatie VV Peursum samen onder één dak

GIESSENBURG • De voetbalvereniging VV Peursum en sportvereniging Vridos zitten vanaf heden samen onder één dak aan het Sportplein in Giessenburg.

Zowel de Giessenhal als de accommodatie van VV Peursum op Park DoetActief zijn nu officieel geopend. Ook de basisscholen uit Giessen-Oudekerk en Giessenburg gaven deze week de eerste gymlessen in de nieuwe Giessenhal.

Na jaren van planvorming, het verzetten van veel werk en de inzet van alle partijen is er dit mooie complex als resultaat. Reden voor een klein feestje. De kinderen van de drie basisscholen uit Giessenburg en Giessen-Ouderkerk werden daarom verrast door de Tilgroep, Vridos, VV Peursum en de gemeente. Ze kregen allemaal een consumptiebon om van 9 tot 11 september te besteden in de sporthal of voetbalkantine. Meteen een mooie gelegenheid om samen met bijvoorbeeld ouders een kijkje te komen nemen.

Wat vooraf ging

Op 1 april 2019 werd de eerste paal geslagen van het complex. In maart 2020 werd het pand opgeleverd en daarna kon de inrichting beginnen. Vele leden en vrijwilligers hebben al een kijkje kunnen nemen of een rondleiding gekregen. De feestelijke opening liet, mede door corona, echter nog even op zich wachten.

Er is nu in aangepaste vorm, zeer kleinschalig maar welgemeend, aandacht aan besteed door deze consumptiebonnenactie. De eigenaren en gebruikers van het complex zijn tevreden en trots op het eindresultaat. Met dit gebouw heeft Giessenburg een nieuwe aanwinst waar sporters van Giessenburg en omstreken nog jaren van kunnen genieten.