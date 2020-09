Informatieavond Spes Bona over Knarrenhof Leerdam

LEERDAM • Het Leerdamse inwonersinitiatief Spes Bona en de Stichting Knarrenhof houden donderdag 8 oktober vanaf 19:30 uur een informatieavond over een leeftijdsbestendige woonvoorziening voor zelfredzame senioren.

Deze bijeenkomst is bedoeld om nieuwsgierigen en belangstellenden te informeren over het concept Knarrenhof.

Vier jaar geleden begon Spes Bona met het idee van enkele Leerdammers om een ander soort woonconcept te realiseren voor 55-plussers. Als snel werd contact gelegd met de landelijke organisatie Stichting Knarrenhof. Deze organisatie heeft al enkele succesvolle projecten elders in Nederland gerealiseerd.

Inmiddels heeft de gemeente Vijfheerenlanden het idee omarmd en is er ook al een mogelijke locatie gevonden. Tijd dus om potentiële bewoners voor het woonproject te werven.

Knarrenhof

Een Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van nu, bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep, maar een gemeenschap waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert.

Spes Bona heeft de Stichting Knarrenhof gevraagd de realisatie van de woonvoorziening met ongeveer 24 woningen voor haar rekening te nemen. Hierin wordt nauw samengewerkt met de gemeente Vijfheerenlanden, Kleurrijk Wonen en Spes Bona.

Aanmelden

In verband met de Corona-maatregelen is het noodzakelijk om vooraf aan te melden voor de informatiebijeenkomst. Dit kan via een e-mail aan info@knarrenhof.nl. Vermeld bij het onderwerp Informatieavond Knarrenhof VHL en in het bericht naam en telefoonnummer. Er kunnen maximaal twee personen per huishouden aanmelden.

Na aanmelding volgt uiterlijk 1 oktober een uitnodiging voor de bijeenkomst. Indien de belangstelling het maximaal aantal toegestane bezoekers overschrijdt, wordt de mogelijkheid geboden de avond via een online livestream te volgen.

Meer over het concept Knarrenhof is te vinden op www.knarrenhof.nl.

Wie zich nu al vrijblijvend wil aanmelden voor het project kan dit ook op deze website, houdt wel rekening met 15 euro administratiekosten. Dit verplicht niet tot daadwerkelijke deelname, maar gezien de belangstelling verhoogt het wel de kans op een woning in het Leerdamse Knarrenhof.