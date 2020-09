Niet iedere week meer naar de sauna op de sportschool of de spa buiten de stad, maar simpelweg de terrasdeuren openen en zo de ontspanning tegemoet lopen. Voor velen een onbereikbare droom, voor enkele gelukkigen de werkelijkheid: een eigen wellness tuin! Toch zijn er voldoende mogelijkheden om dit in je eigen tuin te realiseren.

Nu horen wij je al denken: “gaaf, maar daar heb ik helemaal geen ruimte voor”. Maar je kunt uiteraard ook een gedeelte van je tuin inrichten als plek van ontspanning. Droom jij al jaren van je eigen wellness tuin? Lees dan hieronder onze tips voor meer zen in je tuin.

Werk met natuurlijke materialen

Natuur en ontspanning gaan hand in hand. Niet voor niets liggen wellness centra vaak in een bosrijke omgeving en werken zij voornamelijk met natuurlijke materialen. Denk bijvoorbeeld aan hout, een natuurproduct met een warme uitstraling. Bamboe wordt dan weer geassocieerd met ontspanning en zen. Maar ook (natuur)steen, beton en keramiek zijn erg geliefd, omdat ze strak uiterlijk hebben en daarom rustig ogen.

Strak lijnenspel

Ontspannen doe je vaak in een kalme en rustgevende omgeving; een plek met eenheid en weinig poespas. Een tuin met strakke, rechte lijnen is dan ook een goede keuze. Probeer met dezelfde vormen te werken en houdt het rustig.

Ontspannen geluiden

Muziek en (natuurlijke) geluiden kunnen ook bijdragen aan je zen-momentje. Denk bijvoorbeeld aan het gefluit van de vogels op de vroege ochtend. Maar enkele geluiden kun je ook zelf creëren. Zo kun je een vijvertje of waterornament (bijv. fontein of waterval) in je tuin plaatsen of een windorgel die klingelt als de wind er langs waait.

Zorg voor beschutting

Ontspannen doe je natuurlijk pas echt als je weet dat niemand kan meekijken. Want ontspannen betekent ook dat je er soms wat minder charmant bij ligt of gewoon lekker naakt de Jacuzzi induikt. Dat moet kunnen! Zorg dan ook voor beschutting in je tuin. Ook hier kun je werken met bamboe of hout, zodat de schutting er natuurlijk uit ziet.

Wellnessfaciliteiten

De ultieme wellness experience naar je tuin halen? Dan mogen wellnessfaciliteiten natuurlijk niet ontbreken. Je kunt denken aan een (kleine) buitensauna, een zwembad of een bubbelbad. Vind je een zwembad of bubbelbad té opzichtig? Dan kun je ook voor een hottub gaan. Doordat een hottub van hout is gemaakt, gaat deze op in de omgeving. Geniet samen met je partner in een 2-persoons hottub en ga voor optimale ontspanning.

Met deze tips is die wellness tuin toch dichterbij dan je denkt!