Ben jij deze keer in charge voor het maandelijkse diner met de vriendengroep? En is de lat het vorige diner flink hoog gelegd? Dan is het tijd om je vrienden te imponeren met een sterrenmaaltijd uit eigen keuken.

Toch zullen niet enkel de gerechten, maar ook de dranken bepalen of het diner een succes wordt. Je vrienden verrassen met een dorstlesser van hoog niveau, doe je met de volgende drankjes.

De trendy GT

Het is dé cocktail trend van het moment: de Gin-tonic. Met deze alcoholische versnapering zul je dan ook zeker indruk maken. Gelukkig is het serveren van de perfecte GT geen hogere wiskunde. Zolang je de juiste verhoudingen aanhoudt (50 ml gin met 100-120 ml tonic), kun je eindeloos experimenten met verschillende garneringen en smaakcombinaties. Voorbeelden van garnering zijn komkommerslierten, limoen, sinaasappel, kardemom, jeneverbessen, peperkorrels, gember en rozenblaadjes. Tip: je kunt ook een GT-bar maken, waarbij iedereen zelf de garnering kiest!

De verfrissende spoom

Serveer je een meergangen-diner? Dan mag een verfrissende spoom eigenlijk niet ontbreken. Een spoom neutraliseert de smaakpapillen en wordt daarom vaak als tussengang geserveerd. De traditionele spoom wordt geserveerd in een champagneglas en bevat sorbetijs op waterbasis en een mousserende wijn (champagne, cava, prosecco etc.). De favoriet is toch wel de Italiaanse scroppino spoom met wodka, prosecco en citroensorbetijs. Mag het nog iets spannender? Probeer dan een peren-, mango- of frambozenspoom of Limoncello spoom.

De zomerse mojito cocktail

Haal Cuba naar de keukentafel met de zomerse mojito cocktail. Dit drankje is verfrissend, verfijnd en ook nog eens simpel om te maken. Met slechts zes ingrediënten zet je deze cocktail op tafel: Bacardi (Carta Blanca), bruiswater, limoensap, bruine suiker, munt en crushed ijs. Voor de perfect-serve mag een munttakje en schijfje limoen in het glas uiteraard niet ontbreken. Variëren? Verruil het limoensap voor granaatappelsap voor een echte mojito granate!

Een perfect geserveerde wijn

Je kunt je entourage imponeren met een verfrissende cocktail, maar een luxe wijn die goed past bij het gerecht is ook een winnaar. Een kwalitatief goede wijn is uiteraard noodzakelijk, maar de juiste drinktemperatuur is eveneens cruciaal om de smaak, geur en het aroma van de wijn optimaal tot zijn recht te laten komen. Met een (inbouw) wijnklimaatkast kun je verschillende wijnen op de ideale drinktemperatuur bewaren en serveren. In een speciale wijnkastenshop kun je al wijnkasten vanaf 6 flessen kopen. Dat zal niemand verwachten!

Met deze dranken ga je je entourage zeker verrassen. Wij wensen je succes met de voorbereiding!