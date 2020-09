Eben-Haëzerschool voor de vierde keer School op Seef

OTTOLAND • Op donderdag 10 september om 14.30 uur ontvangt de CBS Eben-Haëzerschool aan de B 115 in Ottoland voor de vierde keer het School op Seef Verkeersveiligheidslabel.

Wethouder Johan Quik (verkeer) reikt het felbegeerde label uit. Er is deze middag een speciaal School op Seef plein ingericht. Een aantal leerlingen zal het verkeerscircuit afleggen op de skelter, fiets of step.

Op deze school is verkeerseducatie een taak van de ouders en de school. Elke groep krijgt tijdens verkeerseducatie meerdere lessen begeleid door verkeers- en hulpouders en de groepsleerkracht. De schoolomgeving is veilig, de schoolthuisroute wordt door de gemeente en school goed in de gaten gehouden.

Er wordt veel georganiseerd qua verkeersactiviteiten zoals onder andere Veilig omgaan met landbouwvoertuigen, Dode Hoek lessen, fietsverlichtingsacties. De school krijgt het maximale aantal punten en feliciteert de school met het behaalde resultaat, met dank aan de verkeers- en hulpouders.

School op Seef

School op Seef (www.schoolopseef.nl) is het regionaal praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Molenlanden meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio. Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Alblasserwaard. Deelname aan School op Seef is kosteloos voor scholen.