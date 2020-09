ALBLASSERWAARD • Til Talk is een nieuwe serie blogs, waarin de Tilgroep de vele mooie en bijzondere kanten van trouwen laat zien. Van tips over waar je op moet letten, interviews met onder anderen een fotograaf, een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand tot leuke weetjes over de invulling van je bruiloft, het komt allemaal aan bod. Deze editie: tien tips om je bruiloft net even iets leuker en origineler te maken!

1. Door de ogen van je hond



Wil je een originele bruilofstvideo? Laat dan je hond filmen! Met een GoPro kan je trouwe viervoeter eenvoudig alles opnemen. Zo zie je de dag door zijn of haar ogen. Op YouTube vind je leuke voorbeelden.

2. Film op je bruiloft

Als je een videograaf inschakelt om je bruiloft vast te leggen, vraag dan naar de mogelijkheid om van de festiviteiten van overdag een korte samenvatting te maken, die diezelfde avond nog vertoont kan worden. Een leuke toevoeging aan je huwelijksfeest!

3. Polaroidcamera's





Leg een aantal polaroidcamera’s neer op de tafel, zodat jullie gasten tijdens het feest zelf foto’s kunnen maken. Jullie hebben direct een tastbare herinnering in de vorm van klassieke polaroid foto’s. Leuk in te plakken of thuis op te hangen!

4. Photobooth!





Een gastenboek is zó 1990. Wat dacht je van een originele foto- of videobooth op jullie huwelijk? Alle gasten kunnen hier een foto of video maken ter herinnering aan jullie huwelijksdag.

5. Pimp je cupcake





Leuk voor de kleintjes: maak een hoekje waar ze een cupcake kunnen decoreren. Zijn ze meteen even zoet. Letterlijk en figuurlijk!

6. Bijzondere trouwambtenaar

Waarom een onbekende trouwambtenaar inhuren als één van je vrienden of ouders dat ook kan doen? Je kunt namelijk trouwambtenaar voor een dag worden.

7. Krijtbordjes

Helemaal hip: krijtbordjes. Te gebruiken als wegwijzers, voor de tafelschikking, maar ook al ludieke items. Geef bijvoorbeeld de bruidjonkers en bruidmeisjes bordjes met een grappige tekst.

8. Avondshoot





Heel wat anders dan een shoot overdag! Gebruik het romantische licht van de zonsondergang of de mooie verlichting van jullie feestlocatie voor een sfeer volle avondshoot. Een prachtige afsluiter van je trouwalbum!

9. Trash the dress





Op de bruiloft zelf heb je natuurlijk een prachtige fotoshoot. Maar hoe leuk is het om ná de bruiloft een tweede shoot te doen waarbij de outfits níet schoon hoeven blijven? Wandel samen de zee in, ga duiken in je trouwpak of houd een moddergevecht. Het levert de leukste foto’s op!

10. Je ja-woord bij De Til

Last but not least: trouwen op het gemeentehuis hoeft natuurlijk al lang niet meer. Maar wist je dat De Til in Giessenburg een prachtige en volledige omzoomde buitentuin heeft, waar je in een prachtige ambiance elkaar het ja-woord kunt geven? Er is ruimte voor maar liefst tachtig gasten. Je bent van harte welkom om vrijblijvend eens te komen kijken!