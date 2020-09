Replica van de Nachtwacht komt naar Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In de week van 17 tot en met 23 september komt er een replica van De Nachtwacht (op ware grootte) naar De Lange Wei in Boven-Hardinxveld.

De Lange Wei is uit dertig aanmeldingen gekozen door het Rijksmuseum om het doek in huis te mogen krijgen. Op donderdag 17 september wordt om 14.00 uur officiële opening verricht door de burgemeester Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam.

Deze zomer brengt het Rijksmuseum in samenwerking met Founder Philips een levensgrote Nachtwacht naar dertig verpleeg- en verzorgingshuizen en seniorencomplexen door heel Nederland. Op elke locatie blijft het grootste meesterwerk van Rembrandt een week te zien, waarna het doorreist naar een volgende bestemming.

Hendrikje Crebolder, directeur Media & Development: “Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn nu niet in staat een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum. We komen graag naar hen en hopen met dit initiatief een hart onder de riem te steken. Alle dank gaat uit naar Founder Philips, de Elisabeth Art Foundation / Rijksmuseum Fonds en de vrijwilligers die dit mogelijk maken.”

Nanda Huizing, Head of Brand, Communications & Digital Philips Benelux: “We zijn erg blij dat we samen met het Rijksmuseum de Nachtwacht naar mensen toe kunnen brengen die getroffen zijn in deze pandemie. Met dit initiatief willen we, samen met onze medewerkers, de bewoners een lichtpuntje geven. Het is tevens een kans voor onze medewerkers om ook op een andere wijze iets te betekenen.”

De levensgrote Nachtwacht is een afdruk van de hoogste resolutie foto die eerder dit jaar beschikbaar werd gesteld. Bij de Nachtwacht, die op een centrale plek in het verpleeg- of verzorgingshuis komt te staan, biedt het Rijksmuseum ook een begeleidend programma aan, zoals een ‘rondleiding’ en workshop, en voor elke bewoner een pakket met meer informatie over het kunstwerk en de kunstenaar. Uiteraard wordt rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen en staat de gezondheid van de bewoner voorop.

De komst van het levensgrote doek vormt bij De Lange Wei de start van een week vol activiteiten rondom Rembrandt / De Nachtwacht. Onder andere: een filmmiddag voor onze intramurale cliënten, onze cliënten kunnen in stijl (met medewerking van hoedenmaakster Marijo Burgerding) op de foto met het schilderij, er komt een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum, er zijn spelactiviteiten , een schilderworkshop door Wijnie Verheij en Petra van de Velde (onder voorbehoud) en een Nachtwachtmaaltijd.