Lyceum Oudehoven start met nieuw open leercentrum

GORINCHEM • In de zomervakantie is er met man en macht gewerkt aan een nieuw open leercentrum voor Lyceum Oudehoven in Gorinchem.

Leerlingen kunnen vanaf nu terecht in een prachtige, moderne en duurzaam ingerichte ruimte. Daar kunnen zij hun huiswerk maken, een boek lezen of werken aan groepsopdrachten. Er is expres gekozen voor een gezellige ruimte met planten en comfortabele zitjes, zodat het nuttige schoolwerk gecombineerd kan worden met het aangename.