Groene Bon en energietips voor huurders in Molenlanden

MOLENLANDEN • Begin september ontvangen alle huurders van Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen in de gemeente Molenlanden een Groene Bon ter waarde van € 45 en een Energiebespaarmeter met ruim 20 tips.

Met de Groene Bon kan de huurder duurzame artikelen kopen. De inzet van deze bon en het toepassen van de tips leiden tot een lagere energierekening voor de huurder én dragen bij aan een schoner milieu.

Kosteloos advies

Als de huurders meer willen weten over duurzaam wonen, dan kunnen zij kosteloos in gesprek met de Wooncoach. De Wooncoach komt bij de huurder thuis en geeft hen advies op maat. Als huurder en wooncoach samen een concrete maatregel bedenken, ontvangt de huurder een extra waardebon ter waarde van € 25.

Met deze actie compenseren beide woningcorporaties een stukje van de lastenverzwaring voor hun huurders in Molenlanden als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. Deze actie is in samenwerking met de huurdersorganisaties opgezet.

Meer informatie over Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen en deze actie is te vinden op de website van Lek en Waard Wonen: www.lwwonen.info of op www.tabliswonen.nl.