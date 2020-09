Lekker eten met de Bles Drive-Thru op het Kerkplein

BLESKENSGRAAF • Oranjevereniging Oranje Boven te Bleskensgraaf organiseert op zaterdag 5 september de Bles Drive-Thru.

De Bles Drive-Thru is voor iedereen die de hamburgers dit jaar gemist heeft. Daar heeft de Oranjevereniging iets op bedacht met de Bles Drive-Thru. Iedereen kan met zijn auto of fiets of lopend op het Kerkplein bij de eerste kraam een bestelling doen. Er is keuze uit friet, frikandellen, kroketten en natuurlijk de hamburgers. Bij de tweede kraam kan de bestelling afgehaald worden. Voor de kinderen is er een heus ‘Bles-meal’ met een verrassing.

Het is de bedoeling dat iedereen alles thuis opeet en niet op het Kerkplein. Van te voren een bestelling opgeven kan door een appje te sturen naar naar 06-83245424. Er komt dan een melding terug hoe laat de bestelling klaar staat.