Triade houdt pubquiz in de buitenlucht op korfbalveld in Nieuwpoort

NIEUWPOORT/LANGERAK • Korfbalvereniging Triade uit Nieuwpoort-Langerak houdt vrijdag 9 oktober een 'Terrassen Pubquiz' op het korfbalveld. Opgeven is al mogelijk.

Het evenement vindt 'coronaproof' plaats. Meedoen kan met een team van maximaal vier personen uit maximaal twee huishoudens. Per team kost de deelname 10 euro. Aanmelden via een privébericht op de Facebookpagina van Triade of door te mailen naar info@kvtriade.nl.

De pubquiz is op het korfbalveld van Triade, dus buiten. De organisatoren raden aan een vest of kleedje mee te nemen. De teams worden aan een tafelnummer gezet. Drank en eten wordt aan tafel geserveerd. Pennen moeten de deelnemers zelf meenemen.