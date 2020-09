Molen Souburgh open voor publiek

ALBLASSERDAM • Op vrijdag 11 september wordt de Souburghse Molen officieel in gebruik genomen. Deze poldermolen aan het Kortland in Alblasserdam is afgelopen augustus opgeleverd na een omvangrijke restauratie.

Naar tevredenheid van zowel huidige eigenaar molenstichting SIMAV als de gemeente Alblasserdam zijn de werkzaamheden afgerond. De Souburghse molen, die in 1860 een wipmolen verving, had als functie het bemalen van polder Souburgh. Op deze plek staat sinds 1542 een poldermolen.

De openingshandeling wordt verricht door wethouder Arjan Kraijo. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan de officiële ingebruikneming slechts bijgewoond worden door genodigden. Enkele van de genodigden zijn 10 kinderen van groep 6 van beide locaties van de Ds. Joannes Beukelmanschool.

De molen is een bezoekmolen met een eigen toegangsweg. Na de ingebruikname zal de molen meerdere dagen per week toegankelijk zijn voor publiek.