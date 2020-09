Derde generatie krijgt les van dezelfde juf op Basisschool Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Juf Carla is al vele jaren werkzaam als juf op Basisschool Giessen-Oudekerk. Na een vast dienstverband heeft juf Carla er een paar jaar geleden voor gekozen om enkel nog vrijwillig op maandag te komen werken bij de kleuters.

De school is nog altijd erg blij met haar inzet en jarenlange ervaring. Daarom is het heel bijzonder dat de derde generatie uit één familie les krijgt van juf Carla. Dat begon met oma Anja, daarna volgde vader Luc en nu is Sieb als derde uit de familie een leerling van de Basisschool. Reden om juf Carla even extra in het zonnetje te zetten voor haar ultieme verbondenheid en inzet. Op de foto staan van links naar rechts oma Anja, vader Luc, Sieb en juf Carla.