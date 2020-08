Extra aandacht voor laaggeletterdheid bij Taalhuis Lekstroom

VIJFHEERENLANDEN • Van 7 tot en met 13 september is de Week van Lezen en Schrijven, waarin door heel het land aandacht wordt gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid. Taalhuis Lekstroom, dat onder meer werkzaam is in de gemeente Vijfheerenlanden, heeft haar partners opgeroepen om in deze week extra activiteiten te organiseren en presenteert het programma.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18%, ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Meer dan de helft van deze groep heeft Nederlands als moedertaal. Vaak zijn ze ook digitaal minder vaardig. Dit heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, is het lastiger om gezond te leven, heb je minder grip op je geldzaken en lopen je kinderen risico om op latere leeftijd ook laaggeletterd te worden.

Bijzondere activiteiten

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (voorheen de Week van de Alfabetisering) zijn er bijzondere activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld voorleessessies in verschillende talen, quizzen, maar ook ‘Brievenwasserettes’: workshops op uitnodiging waarin brieven van organisaties worden herschreven in begrijpelijke taal.

Taalhuis Lekstroom fungeert het hele jaar door als platform voor iedereen met een vraag rondom taal of digitale vaardigheden in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden. Deelnemers, vrijwilligers, doorverwijzers en professionals kunnen allemaal bij de lokale Taalhuizen terecht. Door actief kennis te delen met professionals omtrent het signaleren van laaggeletterdheid, deelnemers wegwijs te maken in het activiteitenaanbod en vrijwilligers te scholen, hoopt Taalhuis Lekstroom laaggeletterdheid de wereld uit te helpen.