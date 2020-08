Groot onderhoud N3 gaat nieuwe fase in

DORDRECHT/PAPENDRECHT • Van vrijdag 4 september 21.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat Dordrecht en de A16, inclusief alle toe- en afritten.

Aannemer Boskalis start vanaf 20.00 uur met het afsluiten van de toe- en afritten. De N3 zelf is als laatste aan de beurt om 21.00 uur. Tijdens dit weekend wordt het Dordtse deel van de N3 tussen de Wantijbrug en de Copernicusweg omgebouwd naar een nieuwe situatie met minder rijstroken die tot eind december blijft duren. Vanaf 31 augustus staat vanaf de burgemeester Keijzerweg tot aan de Wantijbrug al een barrier om een rijstrook vrij te maken voor de hulpdiensten. Dit loopt vooruit op de nieuwe verkeerssituatie. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Omleidingen

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en vice versa.

Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de Merwedestraat rijden. Houd hier rekening met extra verkeersdrukte.

Soms kan omrijden via de A15 en A16 (afslag 21 Dordrecht Centrum) sneller zijn. Lokaal verkeer wordt geadviseerd vooraf de route te bekijken.

Vervoer van gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via de A16, A59, A27 en A15 en omgekeerd. Gele borden ter plaatse en informatieborden langs en boven de weg geven de omleidingsroute aan.

Het ziekenhuis is tijdens het weekend niet bereikbaar via de N3. Lokaal verkeer rijdt over de Laan der Verenigde Naties, Kapteynweg of Overkampweg. Verkeer van buiten Dordrecht neemt de A16, afslag 21 Dordrecht Centrum naar het ziekenhuis.

De fiets- en voetpaden langs de N3 blijven open tijdens de weekendafsluiting. Op de Wantijbrug is één zijde beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Dit wordt met borden aangegeven.

Openbaar vervoer op deze route rijdt tijdens de afsluiting via een andere route.

Kijk op www.n3werkzaamheden.nl voor alle actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er samen met de gemeenten alles aan om de hinder tijdens het groot onderhoud van de N3 zoveel mogelijk te beperken. Naast omleidingen kijken we ook naar maatregelen zoals het anders afstellen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen. Ook plannen we de wegafsluitingen om telkens een nieuw stuk N3 om te bouwen zodat we hier veilig kunnen werken niet doordeweeks, maar in de weekenden. De weekendafsluiting van 4-7 september wordt ook benut om te werken aan het balanceren en testen van de Wantijbrug.

Weggebruikers kunnen zelf ook iets doen om de hinder te beperken door vaker de fiets of e-bike te pakken, op andere tijden (buiten de spits) te reizen of thuis of op een andere locatie te werken. Daarnaast kunnen bewoners vijf dagen lang gratis een e-bike proberen en is er voor automobilisten die overstappen op een (elektrische) fiets een kortingsregeling op de aanschaf. Aanmelden kan via de site Ways2go. Op dit moment hebben zich al 100 mensen gemeld voor een van de fietsacties. Werkgevers die interesse hebben in een advies over en ondersteuning bij ander reisgedrag van medewerkers kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband SamenBereikbaar. Via dit platform kan ook de communicatietoolbox N3 voor bedrijven worden aangevraagd.

Nieuwe fundering

Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten. Waar nodig voeren we onderhoud uit aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Tussen september 2020 en oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht (Merwedestraat - A16). Dit deel van de N3 wordt in vier fases opgepakt. De eerste fase, voor het deel van de N3 tussen de Merwedestraat – Copernicusweg, start vanaf 7 september 05.00 uur tot eind december. In die periode blijven drie rijstroken open. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). De rijstroken zijn versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Toe- en afritten blijven zoveel mogelijk open.

Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen.