Licht op de Linie in september in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In de maand september is er in het gehele land extra aandacht voor monumenten en ander cultureel erfgoed. Daarom zal het vestingstadje Nieuwpoort zich met name ook in de avond laten zien.

Een aantal vrijwilligers hebben spotlights aangebracht op strategische plekken in het stadje. Er is verlichting op een aantal onderdelen en gebouwen van de vesting. De verlichting gaat tegelijk met de straatverlichting aan.

Door in de avond een stadswandeling te maken kan men de bijzondere sfeer in het stadje ervaren. De gehele maand september kan men hiervan genieten. Er zijn geen kosten verbonden aan dit sfeervolle gebeuren.

De Historische Kring Nieuwpoort zou heel graag impressies van ‘Licht op de Linie’ ontvangen. Foto’s, film, tekening kan men mailen naar info@historischekringnieuwpoort.nl.