Meerval uit de Lek bij Lekkerkerk gevist

LEKKERKERK • Thomas Timmer hengelde onlangs met zijn maat Ingmar Graafland een meerval van 1,5 meter uit de Lek bij Lekkerkerk.

“Het was een hele klus om de joekel daadwerkelijk binnen te halen”, meldt Thomas. “Ik ben er naartoe gezwommen en heb in het water de haak uit zijn bek gehaald. We hebben hem even goed bekeken, op de foto gezet en vervolgens weer vrijgelaten.”

Voorbereiding

De Gouwenaar was met Ingmar Graafland (Bergambacht) niet over één nacht ijs gegaan om de mogelijke locatie van de meerval te traceren en hem daadwerkelijk aan de haak te slaan.

“Daar gaat een heel systeem van voorbereiding aan vooraf”, laat hij weten. “Ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n visser, daar heb ik het veel te druk voor. Maar nadat we steeds vaker hoorden dat de meerval aan een opmars bezig is in Nederland, waren we benieuwd of we er eentje in de Lek zouden kunnen vangen. Ja dus. Na maandenlange voorbereiding was het onlangs zover.”

Nieuwe poging

Wat Thomas betreft smaakt het naar meer. “Ik ben wel benieuwd of er misschien nog grotere exemplaren zitten en of ik die kan vangen. Dus ik denk wel dat we binnenkort een nieuwe poging gaan wagen.”