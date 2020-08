Gemeente Vijfheerenlanden neemt maatregelen rondom viering jaarwisseling

VIJFHEERENLANDEN • Een veilige en leuke jaarwisseling voor iedereen. Dat is het doel van de maatregelen die gemeente Vijfheerenlanden voor de komende jaarwisseling gaat nemen.

Een vuurwerkvrije zone in een deel van de gemeente en een gerichte aanpak van groepen en individuele personen die afgelopen jaar overlast hebben veroorzaakt zijn een aantal maatregelen die de gemeente gaat nemen.

Afgelopen jaar was de jaarwisseling in enkele delen van gemeente Vijfheerenlanden erg onrustig met veel vernielingen aan particuliere en gemeentelijke bezittingen. Hierdoor voelden inwoners zich niet veilig in hun buurt.

“Dat mag niet meer gebeuren,” zegt burgemeester Fröhlich. “Oud en nieuw moet een feest zijn voor iedereen. Inwoners moeten zich veilig voelen net als de hulpverleners die op deze bijzondere dag gewoon aan het werk zijn. De gemeentelijke kosten, nasleep bij bewoners en zelfs onveilige plekken na de jaarwisseling zijn absoluut onacceptabel.”

Vuurwerkvrije zones & ontheffing vuren

In een deel van de wijken De Hagen en Vijfheerenlanden worden vuurwerkvrije zones aangewezen en voor ‘vreugdevuren’ moet expliciet toestemming worden gevraagd door van tevoren een ontheffing aan te vragen.

Om er samen voor te zorgen dat dit goed verloopt, wil de gemeente in gesprek met inwoners om te kijken hoe dit het beste geregeld kan worden.

Aanpak overlastgevers

Ook gaat de gemeente in samenwerking met de politie en jongerenwerk in gesprek met overlastgevers van de jaarwisseling van afgelopen jaar en hun ouders.

Op die manier wil gemeente Vijfheerenlanden vooraf het signaal afgeven dat deze houding niet getolereerd wordt.

Coronamaatregelen

Het landelijke vuurwerkverbod voor de verkoop van bepaalde categorieën vuurwerk zorgt er al voor dat er anders wordt nagedacht over de invulling van de jaarwisseling.

Ook door de coronamaatregelen zal de oud en nieuwviering dit jaar mogelijk anders zijn dan afgelopen jaren.

Door initiatieven te ondersteunen wil gemeente Vijfheerenlanden stimuleren dat er op een positieve manier invulling wordt gegeven aan de jaarwisseling.