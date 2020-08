VO-scholen in Papendrecht; mondkapjes niet verplicht

PAPENDRECHT • De beide scholen voor voortgezet onderwijs in Papendrecht verplichten leerlingen en docenten voorlopig niet om mondkapjes te dragen wanneer de lessen deze week weer beginnen.

In de afgelopen week ontstond er discussie tussen de overheid en de VO-raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs), onder meer over het dragen van mondkapjes, ventilatie en het houden van voldoende afstand. De scholen willen het risico op een nieuwe uitbraak van corona uiteraard zoveel mogelijk beperken, maar voelen er niets voor om hun schoolgebouwen opnieuw te sluiten. Aan het einde van het vorige schooljaar gingen de scholen dicht om de verspreiding van het corinavirus een halt toe te roepen.

“Onze school hanteert geen verplichting voor het dragen van mondkapjes, we volgen het beleid van RIVM en VO raad”, laat Damaris Everaarts van christelijke scholengemeenschap De Lage Waard weten. “Uiteraard mogen leerlingen en docenten zelf mondkapjes dragen als ze dat willen.”

Soms wel mondkapjes

Bij sommige vakken zoals Zorg & Welzijn worden wel mondkapjes gebruikt, bijvoorbeeld in de keuken. De school hanteert verder de looproutes zoals voor de vakantie en heeft op strategische plaatsen desinfectiemiddelen klaar staan.

Damaris: “We proberen zoveel om mogelijk docenten in het eigen lokaal te houden. Koffie en thee worden langs gebracht, zodat docenten niet naar de personeelskamer hoeven te gaan. Ook ventileren we zoveel mogelijk.”

Ondertussen laat De Lage Waard onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in de gebouwen en de wijze waarop de ventilatie gewaarborgd kan worden als het buiten kouder wordt. “Hierover overleggen we met de gemeente en de GGD”, aldus Damaris. De Lage Waard start de komende week weer volgens het normale rooster. Op enkele uitzonderingen na. Er is bijvoorbeeld een docent die kwetsbaar is qua gezondheid. Hij geeft online les, vanuit huis.

Iets andere aanpak

Het Willem de Zwijger College pakt het met de lessen iets anders aan. De staf van de school heeft een deel van de zomervakantie gebruikt om een geheel nieuw en innovatief rooster te maken. Daardoor zijn op de schooldagen niet de gebruikelijke 1200 leerlingen in het schoolgebouw aanwezig, maar maximaal 50 of 60 procent van dat aantal. Leerlingen zijn ’s morgens of ’s middags in het gebouw om les te krijgen en komen elkaar veel minder tegen. Het aantal leerlingen per klas is teruggebracht naar maximaal 20 leerlingen. De klassen zijn daardoor minder vol en ook de opstelling in sommige lokalen is veranderd, zodat docenten beter afstand kunnen houden.

“Maandag gaan we in gesprek met de docenten om hen bij te praten”, vertelt directielid Aat van Genderen van het Willem de Zwijger College. “De mondkapjes zullen dan ook ter sprake gebracht worden. Onze maatregelen maken mondkapjes minder relevant, maar we laten docenten vrij wanneer ze een mondkapje willen gebruiken."

Brugklassers

Deze week staan de introductiedagen op het programma bij het Willem de Zwijger College. “We beginnen normaal op woensdag met alle lessen, nu drie dagen later. We gebruiken de lege school om de introductie van de brugklassers goed op de school te kunnen doen. Alles is nieuw voor hen en we vinden het belangrijk dat zij het leuk hebben en een goede start krijgen. De overige leerlingen hebben ook een startmoment met hun coach op school. Docenten trainen elkaar in het in nog beter maken van online lessen en instructiefilms.”

Na de introductiedagen start het nieuwe rooster. "Het aantal lesuren op het Willem de Zwijger College is ongewijzigd, maar de lessen worden iets ingekort. Het onderwijs vindt grotendeels plaats op de school, maar leerlingen krijgen aanvullend ondersteuning met online lessen en instructiefilmpjes. Dit wordt de nieuwe en moderne vorm van onderwijs."