Symbiose zelfbedieningswinkel viert eerste jubileum

NOORDELOOS • Op 7 september bestaat de Symbiose zelfbedieningswinkel officieel een jaar. In de week van zaterdag 5 september tot en met zaterdag 12 september zijn er in de Symbiosewinkel daarom verschillende producten feestelijk geprijsd. Ook zal de winkel op deze zaterdagen ruimer geopend zijn van 10.00 tot 14.00 uur. Het terras is open voor koffie en thee met iets lekkers om het eerste jubileum te vieren.

Al bij de opening op zaterdag 7 september 2019 bleek de Symbiosewinkel een groot succes; op die zaterdag werden destijds al ruim 100 elektronische sleutelpassen uitgereikt. Deze aanvragen voor sleutelpassen worden nog steeds wekelijks gedaan, er zijn op moment van schrijven al ruim 375 klanten met een eigen pas.

De snelle groei zorgde ook voor uitdagingen en mooie ontwikkelingen in het eerste jaar. Al snel bleek de moestuin van Gewoon Anderz te klein om aan de vraag te kunnen voldoen. De tuin werd flink uitgebreid en ter overbrugging werden in de afgelopen wintermaanden biologische groenten in gekocht. Het afrekensysteem werd in februari versneld geoptimaliseerd. Bonnetjes op papier werden vervangen door een elektronische zelfbedieningskassa. In juni sloot ook Bas Kon van wijngaard Domein Oosteind zich met zijn duurzame geproduceerde wijn aan bij de Symbioseboeren. Een mooie verrijking in het aanbod van de Symbiosewinkel.

De komende jaren hopen de Symbioseboeren het aanbod van op biologische wijze geproduceerde producten verder uit te breiden. Ook wordt er nagedacht over de aanleg van een voedselbos nabij de winkel. Er ligt reeds een draaiboek klaar voor een heuse Toer de Symbioseboer voor in het voorjaar. Ook worden er plannen gemaakt om de reeds bestaande wandelroute te voorzien van mooie informatieborden en picknickplekken.

De Symbiose zelfbedieningswinkel is een uniek winkelconcept waarbij klanten een eigen elektronische sleutel hebben waarmee ze 24/6 boodschappen kunnen doen. Iedere zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur is de winkel bemand. In de winkel zijn biologisch ossenvlees en lamsvlees, honing en sappen van De Drie Wedden verkrijgbaar, Wilde Weide Demeter kaas van biologisch-dynamische kaasboerderij Noorderlicht, onbespoten groenten, fruit en sappen van Gewoon Anderz, Graaz eieren van biologisch-dynamische boerderij Hoeve Catharine Elisabeth en duurzame wijn van Domein Oosteind. De Symbiose winkel is gelegen aan Nieuwendijk 11 te Noordeloos. Meer informatie op www.symbioseboeren.nl.