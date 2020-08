Open Vensters start met aanleg beleeftuin

AMEIDE • Begin september start woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide met de aanleg van een beleeftuin.

De beleeftuin is een veilige tuin die speciaal is ingericht voor mensen met dementie. Er zijn brede en vlakke paden, hoge plantenbakken, veel groen, kleur en mooie zitplekjes. Echt een plek om te ontspannen en te genieten van de natuur.

De aanleg is in een stroomversnelling gekomen door een gift van 36.000 euro namens een anonieme weldoener. Andere sponsoren zijn Stichting Vrienden van Open Vensters, Stichting Kringloop Ameide, Kringloop Graafstroom, Oranjefonds en andere anonieme gulle gevers. Het is de bedoeling dat de tuin eind 2020 gereed is.

Zorgorganisatie Present, waar Open Vensters onder valt, staat garant voor het restant bedrag, zodat men kan starten met de aanleg. Ondertussen organiseert team Welzijn verschillende sponsoracties om nog meer financiering binnen te halen.

Henrieke Daniels (beweegcoach Zederik in Beweging), als projectleider nauw verbonden aan de beleeftuin, hoopt dat er nog meer mensen zijn die de aanleg financieel een warm hart toe dragen. “Onze droom is een tuin met een pad rondom alle afdelingen Kleinschalig Wonen, zodat bewoners vrij kunnen bewegen en kunnen genieten van het buitenzijn”.

“En we zoeken nog groene vingers”, lacht Henrieke. “We zoeken nog mensen die ons zo nu en dan willen helpen in de tuin. Of vrijwilligers die samen met meneer of mevrouw de tuin willen bezoeken.”

Voor meer informatie over de beleeftuin: welzijn.ov@presentvooru.nl of 088-4080087.