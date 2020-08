Wekkerradio gaat in gesprek met Koert Koster

NIEUW-LEKKERLAND/REGIO • Zaterdagochtend 29 augustus is er in het informatieve programma Wekkerradio (10:00 tot 12:00 uur) van regionale radiozender Klokradio een uitgebreid interview met Willem Jan Nederlof over de door hem samengestelde familiekroniek, waarin zijn grootouders Willem Nederlof en Aaltje van Dalen centraal staan.

’s Avonds in het reisprogramma Traveltime (18:00-20:00 uur) is er vooral aandacht voor bestemmingen in eigen land.

Zondag 30 augustus wordt tussen 09:00 en 11:30 uur de kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg uitgezonden. ’s Avonds van 21:00 tot 22:00 uur zijn er verzoeken te beluisteren.

Woensdag 2 september in het programma In gesprek met… (21:15-22:00 uur) heeft Cor van de Dussen een interview met Koert Koster uit Giessenburg. Hij is theoloog en psycholoog en heeft diverse thematische boeken en bijbelstudies geschreven. Onderwerp van gesprek is zijn boek, getiteld: Job en het persoonlijk lijden.