Boer Willem van Hemert uit Hei- en Boeicop komt weer bij Yvon Jaspers op televisie

HEI- EN BOEICOP • In de derde reeks van televisieprogramma 'Onze boerderij' van presentatrice Yvon Jaspers komt ook Willem van Hemert uit Hei- en Boeicop aan bod.

Melkveehouder Willem, bekend van de laatste reeks Boer zoekt Vrouw, ziet zichzelf als rentmeester van zijn boerderij. Hij wil zo goed mogelijk zorgen voor zijn dieren en het stuk land dat hij erfde van zijn vader om het hopelijk ook weer door te geven aan een nieuwe generatie.

Hij vertelt Yvon Jaspers over zijn liefde voor de grutto en over de lastige spagaat waarin hij zit. Het liefst zou hij nog veel meer doen om de weidevogels en andere dieren in zijn land ruimte te geven. Maar zo lang hij niet boven de kostprijs betaald krijgt, is dat voor hem niet haalbaar. Het vinden van de juiste balans tussen (financieel) goed boeren én natuurbehoud zal tijd kosten.

De eerste aflevering van 'Onze boerderij' wordt uitgezonden op zondag 6 september, om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.