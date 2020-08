Veiligheidsregio ZHZ: ‘Groei corona vlakt af; wel strengere handhaving nodig’

REGIO • De stijging van het aantal corona-besmettingen gaat minder hard dan enkele weken geleden. Desondanks is het nodig om meer te controleren en boetes uit te delen wanneer dat nodig is.

Dat was de boodschap van voorzitter Wouter Kollf van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) donderdagmiddag tijdens een persconferentie over Covid-19.

“Je kunt een kantelpunt zien; of we gaan het virus met elkaar onder controle houden of er komt een tweede golf aan”, hield Wouter Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, de verzamelde pers voor.

De Veiligheidsregio ZHZ houdt rekening met alle scenario’s en wil meer gaan handhaven bij met name de rijen mensen die er soms staan bij horecagelegenheden. Vanwege het strengere toelatingsbeleid komt het geregeld voor dat er grote aantallen mensen buiten staan te wachten tot ze naar binnen mogen.

Individuen bekeuren

“We zullen dan niet zozeer optreden tegen horecazaken, maar tegen de individuen die daar in de rijen staan”, verduidelijkte Kolff. “We vinden dat iedereen inmiddels moet weten dat je anderhalve meter afstand moet bewaren, ook als je buiten staat te wachten tot naar binnen mag. Het kan niet zo zijn dat binnen de horecazaak de coronavoorschriften nageleefd worden, maar vlak daarbuiten niet.”

Kolff: “Het is ons niet te doen om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, maar om de naleving van de regels. Om zo het virus steeds verder terug te dringen. ”

Communicatiecampagne

Behalve meer handhaving is de Veiligheidsregio bezig met de voorbereidingen voor een grote communicatiecampagne, met name voor de leeftijdsgroep van twintig tot veertig jaar. In die groep vindt relatief de grote stijging van het aantal besmettingen plaats.

Bij de voorlichting zal de focus ook gericht worden op de privésfeer, om daar meer alert te zijn op het houden van afstand. Kolff: “In privébijeenkomsten vergeten mensen snel dat ze elkaar kunnen besmetten. Vorige week tijdens de landelijke persconferentie is een maximum van zes bezoekers genoemd die je thuis kunt ontvangen, als je genoeg ruimte hebt. Houd geen feestjes thuis en organiseer zo min mogelijk borrels. Ga dan naar horecazaak waar genoeg ruimte is en waar iedereen goed geregistreerd wordt.”

Aantallen besmettingen

In de afgelopen twee weken werden er ongeveer 200 besmettingen met Covid-19 vastgesteld in de Veiligheidsregio ZHZ. Dat waren er zo’n 15 per dag. In de twee weken daarvoor werden er dagelijks ongeveer 11 besmettingen vastgesteld en weer twee weken daarvoor gemiddeld 4 per dag.

“De laatste dagen dalen de aantallen weer”, voegde directeur Karel van Hengel van de GGD daaraan toe. “Het is lastig om statistische conclusies te trekken uit die cijfers.”

Teststraat Gorinchem

Hij was tevreden over de opening van de extra teststraat bij de Evenementenhal in Gorinchem, die op 18 augustus is geopend. Die voorzag volgens de GGD-directeur in een behoefte voor de regio. Met ingang van vandaag (donderdag 27 augustus) wordt het rooster uitgebreid. Niet alleen in de ochtenden, maar ook de eerste uren van de middag kan men daar dan terecht om getest te worden.

“Het lukt ons nog steeds om mensen dezelfde dag of de dag erop in te plannen voor een test”, vervolgde Van Hengel. De uitslagen zijn vrijwel altijd binnen 24 uur beschikbaar.”

De teststraten in de regio kunnen het aantal aanvragen goed aan. Dit in tegenstelling tot het landelijk beeld, waaruit naar voren komt dat er soms lange wachttijden zijn voordat iemand getest kan worden.

Om de teststraten echter niet onnodig te belasten voegde Van Hengel toe: “Laat je alleen testen als je klachten hebt, niet zomaar voor alle zekerheid. Als je geen klachten hebt, hoef je niet getest te worden.” De laboratoriumkosten voor een Covid-19 test bedragen 65 euro. De kosten van de teststraten en de GGD zijn hierin niet meegenomen.