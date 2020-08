Drive-in bioscoop in de vesting van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Tijdens de Fort & Vrij-week van 5 tot 13 september wordt er op zaterdag 12 september een Drive-in bioscoop gehouden in Nieuwpoort. De film 1917 wordt vertoond.

De buitenbioscoop is één van de vele activiteiten tijdens de Fort & Vrij-week, die in het gebied van de voormalige Waterlinie wordt gehouden. Luisteren naar een prachtig concert, met als decor een eeuwenoud fort of gewoon lekker genieten van een hapje en drankje met uitzicht op de fort- of vestinggracht behoort ook tot de mogelijkheden.

De unieke activiteiten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en alle andere waterlinies vinden plaats in de buitenlucht en zijn gegarandeerd coronaproof. Het programma is te zien op www.forten.nl. Vanwege corona moet men in de meeste gevallen vooraf reserveren.

De forten van de waterlinies hebben het land eeuwenlang beschermd en dragen veelal nog zichtbare sporen van het verleden. Ook in de Tweede Wereldoorlog droegen de waterlinies bij aan de verdediging van het omringende land. Soms keerde de inundatietechniek zich tegen ons als de bezetter het gebied onder water zette als wapen tegen geallieerde legers. De nieuwe bestemming van de forten is illustratief voor de vrijheid van vandaag.

Film en muziek vinden plaats in Schoonhoven (5 september) en Nieuwpoort (12 september) organiseren een heuse drive-in bioscoop in de vesting. Ook op Fort bij Spijkerboor is 12 september een buitenbios met de indrukwekkende film 1917. Voorafgaand aan de film kan je er heerlijk eten. Op de zondagen op Fort Vuren en in Vesting Gorinchem is er live muziek.

Rondleidingen

Op 6 september is de keuze reuze voor wat betreft rondleidingen. Bij Fort Kijkuit zijn OERRR-opdrachten en op Fort Rijnauwen is een familiewandeling.

Op 12 en 13 september is het Open Monumentenweekend. Uniek is de openstelling van het bewoonde Fort Steurgat in Werkendam op 12 september. Op Fort Nieuwersluis beleef je de Koude Oorlog met het kijk- en luisterspel op 13 september. Ook op Fort Waver-Amstel en Fort bij Abcoude zijn rondleidingen.

Er zijn ook wandelingen, fietstochten en survivals. Voor meer informatie: www.nieuwehollandsewaterlinie.nl.