Je blij voelen op het werk is een van de meest belangrijke dingen als het gaat om je werk.

Verschillende factoren zorgen ervoor in welke gemoedstoestand jij elke dag naar je werk vertrekt. Helemaal happy of juist niet.

Steun in stressvolle tijden

Het hangt bijvoorbeeld af van hoeveel geld je verdient en hoe de band met je collega’s is. Die laatste factor is een hele belangrijke als het gaat om je werkgeluk. Vaak breng je meer tijd door met je collega’s dan met je vrienden. Vandaar dat een goede band erg belangrijk is. Een opmerking van een naaste collega kan je soms net even de kracht geven die je op dat moment nodig hebt. Wanneer je het goed kan vinden met je collega’s dan voelt werk niet als een verplichting, maar als een leuk iets. Zeker een collega die je ondersteunt in slechte tijden is onmisbaar in perioden van verdriet.

Essentieel

Natuurlijk ga je als je leuke collega's hebt niet iedere dag met een blij gevoel naar kantoor. Nog steeds zijn er dagen waarop je niet zo gemotiveerd bent. Toch is die band met collega's onmisbaar. Want heerst er een pestsfeer op het werk of wordt er veel geroddeld dan ga je elke dag met tegenzin naar het werk. En dat is niet best.

Positieve werkomgeving

Positieve werkomgeving

Heb je elke dag plezier op je werk dan neem je dat mee naar huis. Blij en vol energie kom je thuis. Heb je het niet naar je zin met collega's en wordt je misschien gepest dan kom je iedere dag chagrijnig thuis. Fijne collega's hebben lijkt misschien niet zo belangrijk, maar dat is het dus wel. Zeker als er thuis nog andere spanningen zijn is het niet fijn om elke dag mismoedig thuis te komen. Een positieve werkomgeving helpt om stress te verminderen.

Leg een vriendschappelijke basis

Je hoeft niet de beste vrienden te worden met collega’s, maar een goede basis is wel erg fijn. Het maakt je dag beter. Zeker wanneer er frustraties op het werk zijn. Het is prettig om erover te praten met iemand die je begrijpt. En uitjes? Ook die worden leuker met mensen waarmee je lol kan trappen. Investeer dus op het werk in een goede band met collega’s, want het levert je veel op.