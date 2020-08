Je leest en hoort het overal. Van sporten krijg je energie. Dat is geweldig, maar voel jij dat helemaal niet zo?

Zet jij na een work-out het liefst meteen je fjallraven rugzak aan de kant om vervolgens op de bank neer te ploffen? De kunst is om beter naar je lichaam te luisteren, maar hoe doe je dat?

Drink je wel genoeg water?

Heb je vaak last van hoofdpijn, vermoeidheid, stemmingswisselingen en weinig concentratie na het sporten? Dan is de kans groot dat je te weinig water drinkt. Waarschijnlijk heb je wel een fles water in je fjallraven kanken rugzak zitten, maar vergeet je om daadwerkelijk water te drinken. Wen jezelf aan om regelmatig te drinken tijdens het sporten. Hiermee kan je vermoeidheid na het sporten voorkomen.

Slaap je slecht?

Heb je geen goede nachtrust gehad, maar lukt het je wel om te sporten? Dat is natuurlijk een hele prestatie, maar het is wel meteen de oorzaak waarom je zo moe bent na het sporten. Wanneer je slecht slaapt ben je lichamelijk uit balans. Weinig nachtrust zorgt er zelfs voor dat je de hele dag zin hebt in ongezonde tussendoortjes. Goed slapen is op veel fronten belangrijk, ook dus op sportgebied.

Hoe zit het met je eten?

Hou je van fast food en kant- en klaar maaltijden? Kijk je het liefst naar de televisie met een zak chips? Op die manier krijg je niet de juiste voedingsstoffen binnen. Dat is niet handig wanneer je juist goede voedingstoffen nodig hebt om energie aan te vullen. Eet je teveel suiker dan daalt je bloedsuikerspiegel door insuline en krijg je een dip. Drink daarom geen sportdrankjes met veel suiker. Eet niet te weinig, want ook dan krijg je weinig energie. Denk goed na over wat je eet. Wanneer je gaat sporten heb je extra veel koolhydraten en proteïne nodig. Dingen die je bijvoorbeeld kan eten zijn pasta, eieren, kwark of havermout. Dit kan overigens voor of na het sporten.

Rust inbouwen

Helpen bovenstaande tips niet en merk je dat het steeds lastiger wordt om je fjallraven rugzak in te pakken voor een work-out in de sportschool? Plan dan een extra rustdag in. Het is eveneens een optie om eens een keer voor een rustige week qua sporten te kiezen. Je lichaam krijgt de kans om bij te komen van het sporten en na zo’n rustweek merk je dat je minder moe bent na het sporten.