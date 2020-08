In de eerste helft van 2020 hebben Nederlanders veel geld apart gezet. In heel Europa is te zien dat de spaarpotten voller raken. Van alle Europeanen sparen Nederlandse huishoudens het meest.

In het eerste kwartaal van 2020 werd 16,9 procent van het inkomen gespaard door Europeanen ten opzichte van 12,7 procent in het laatste kwartaal van 2019. In Nederland werd in het eerste kwartaal zelfs ruim 20 procent van het besteedbaar inkomen gespaard.

Nog nooit zo veel gespaard

Het Europese statistiekbureau Eurostat houdt sinds 1999 de spaarcijfers bij. Er is nog nooit zoveel gespaard door Europeanen als in het eerste kwartaal van 2020. De investeringen van huishoudens, onder andere voor de aankoop en het onderhoud van de woning, bleven nagenoeg gelijk. Een belangrijke reden waarom er opeens meer gespaard wordt is de coronacrisis. Omdat er in heel Europa maatregelen werden doorgevoerd in het eerste kwartaal, gaven mensen minder uit omdat er ook maar weinig mogelijkheden waren. Zo ging niemand meer uit eten en was er ook veel onduidelijkheid omtrent het boeken van de vakantie.

Ook is er tijd om de vaste lasten eens goed in kaart te brengen en te kijken waar bespaarmogelijkheden zitten. Zorgverzekering vergelijken , de energielasten bekijken of het boodschappenbudget herzien, het kan allemaal tot een besparing leiden waardoor er meer geld apart gezet kan worden in onzekere tijden. Dit kwartaal is ook het vakantiegeld weer binnen, wat door veel mensen op de spaarrekening wordt gezet .

Nederlanders grootste spaarpercentage

Voorheen spaarden Duitsers en Zweden een groter deel van het inkomen dan Nederlanders. In het eerste kwartaal van 2020 gaan Nederlanders echter aan top. Gemiddeld spaarden Nederlanders ruim 20,5 procent van het besteedbaar inkomen. In mei is zelfs een recordbedrag op de spaarrekening gezet.

Gezamenlijk hebben alle Nederlanders maar liefst 24,2 miljard op de spaarrekeningen gestort. Hier werd ook weer geld afgehaald, namelijk 14,8 miljard. Netto kwam er dus een bedrag van 9,4 miljard euro bij. Sinds De Nederlandse Bank in 1998 de cijfers is gaan bijhouden, is dit het hoogste bedrag dat gemeten is. Wanneer alle spaarpotjes van Nederlandse huishoudens bij elkaar opgeteld zouden worden, komt dit uit op een bedrag van 384 miljard euro.

Groei particuliere beleggers

Niet alleen het spaargeld groeit. Veel particuliere beleggers zijn ook massaal ingestapt tijdens de coronacrisis. Voornamelijk jongeren zagen het moment als een goede kans om te starten met beleggen. Aandelen waren erg goedkoop. Ook wordt er belegd uit verveling. BinckBank gaf aan dat maart de drukste maand was van de afgelopen tien jaar en online-broker DeGiro had het zo druk met aanmeldingen dat er haast 30.000 klanten op de wachtlijst stonden voor een nieuwe rekening.

BinckBank en DeGiro gaven aan dat het voornamelijk jongeren waren die zich aan hadden gemeld. In andere landen is er een vergelijkbaar beeld. Opvallend is dat, hoewel miljoenen Amerikanen hun baan zijn verloren, particuliere beleggers vooral in Amerika massaal geld in aandelen stopten.