Laatste lange weekendafsluiting N3 bij Papendrechtse brug

PAPENDRECHT • Donderdagavond 27 augustus vanaf 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht en de Merwedestraat in Dordrecht.

Vanaf 21.00 uur begint aannemer Boskalis met het afsluiten van de toe- en afritten naar dit deel van de N3. De toerit naar de N3 vanaf de Merwedestraat (richting Papendrecht, A15), gaat al om 19.00 uur dicht.

Dit is de laatste van vier lange weekendafsluitingen rond de Papendrechtse brug. De werkzaamheden bij de brug zijn onderdeel van het groot onderhoud van de N3 dat tot eind 2021 duurt. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en de A16 en omgekeerd. Fiets- en voetpaden blijven open. Nood- en hulpdiensten mogen door het werkvak.

Nieuwe fundering

Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen bij bruggen en viaducten. Waar nodig voeren we onderhoud uit aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Nachtafsluitingen Wantijbrug

De werkzaamheden voor het vervangen van de beweegbare brugdelen van de Wantijbrug duren nog tot begin november en vallen dus deels samen met het groot onderhoud. Vooral in augustus en september staan er nog een reeks doordeweekse nachtafsluitingen gepland voor het balanceren en testen van de nieuwe brugdelen, telkens van 21.00 tot 05.00 uur.

De volledige planning voor zowel groot onderhoud N3 als Wantijbrug is te vinden op www.N3werkzaamheden.nl.