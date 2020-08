Veteranen uit Vijfheerenlanden vertellen hun verhaal

VIANEN • In de Burgerzaal van het gemeentehuis in Vianen is woensdag het boek ‘Verhalen van veteranen uit Vijfheerenlanden’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door burgemeester Sjors Frölich uitgereikt aan oud-veteraan Jan Bruning en Jan Pieter Lokker, voormalig waarnemend burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden.

Voor het boek zijn 33 veteranen uit Vijfheerenlanden geïnterviewd. Zij streden in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en waren actie tijdens vredesmissies in Bosnië, Libanon, Afghanistan en Mali. Lokker -afgestudeerd historicus- schreef een uitgebreide inleiding over deze oorlogen en vredesmissies. ""De verhalen van onze veteranen kunnen we beschouwen als authentieke getuigenissen van een deel van onze militaire geschiedenis", zegt Lokker in de inleiding van het boek. "Het is heel belangrijk dat niet alleen het grote verhaal, maar ook het kleine verhaal verteld wordt."

Trots

De veteranen hebben volgens hem alle reden om trots te zijn. "Al kent Nederland een rijke militaire historie, een rijke militaire traditie kent zij niet. Echter, trots mag geen plaatsmaken voor schaamte, eerbetoon en respect mogen niet wijken voor verguizing. Ook daarom zijn deze verhalen belangrijk, omdat zij gaan over mensen die hun leven hebben geriskeerd voor dat van anderen en geloofden in de idealen van democratie, zelfbeschikking en recht.

Oud-marinier Jan Bruning is de initiatiefnemer voor het boek. Hij was ook de coördinator en deed de eindredactie. Journalist/tekstschrijver Astrid Pel en aalmoezenier b.d. Eric van Rosmalen namen de interviews voor hun rekening. De prachtige portretten van de veteranen zijn gemaakt door fotograaf Hennie Markt. Vormgeving en druk zijn verzorgd door Vincent Zandkuijl van GoDutchDesign.

'Koude rillingen'

Burgemeester Sjors Fröhlich zegt in het Voorwoord dat hij soms koude rillingen kreeg bij het lezen van de interviews en het bekijken van de foto’s. “Ik denk dat weinig mensen zich kunnen voorstellen wat deze veteranen hebben meegemaakt. En dat het niet stopt als je weer terug bent in Nederland.”

De gesprekken waren zeer emotioneel voor hem. “Veel verhalen waren nog nooit verteld, zelfs niet aan de eigen kinderen. Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan meer bekendheid en waardering voor de veteranen.”

De bekende Vianees Arie Kooijman verleende woensdag zijn medewerking met drie oude oorlogsvoertuigen. Daarmee werden de boeken bezorgd bij de ongeveer 250 veteranen in de gemeente.