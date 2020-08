Drie wijngaarden houden open dag

GOUDRIAAN/HOOGBLOKLAND • Op zaterdag 5 september houden twee wijngaarden in Goudriaan en een in Hoogblokland een open dag.

In Goudriaan gaat het om Chateau du Tets (Zuidzijde 152, achter timmerfabriek Bos) en Domein Oosteind (Zuidzijde 85a) en in HoogBlokland om de wijngaard van Freek Wijnen (Bazeldijk 67). Er zijn van 10.00 en 17.00 uur rondleidingen door de wijngaarden en uitleg over het proces van wijn maken.

Deze dag kunnen op iedere locatie de wijnen van diverse (nieuwste) rassen geproefd worden, zoals rood, wit en rosé. Ook is er grappa te proeven. Regels van het RIVM worden gevolgd. De rondleidingen vinden plaats in kleine groepen.